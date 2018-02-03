Новая ядерная доктрина США направлена ​​на снижение риска применения ядерного оружия - Трамп

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Новая ядерная доктрина США направлена ​​на разработку возможностей, которые делают применение ядерного оружия менее вероятным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление действующего президента США Дональда Трампа, распространенное Белым домом в пятницу.

“Стратегия разрабатывает возможности, направленные на то, чтобы применение ядерного оружия стало менее вероятным”, — отмечается в документе.

По словам американского президента, доктрина обеспечит эффективное ядерное сдерживание и подтвердит приверженность США нераспространению ядерного оружия.

“Выводы (доктрины — Ред.) основаны на реалистических оценках мировой безопасности, на необходимости сдерживать использование самого разрушительного оружия на Земле и на давней приверженности нашей страны ядерному нераспространению”, — говорится в письменном заявлении Трампа, которое распространил Белый дом.

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Американский лидер отметил, что доктрина подтверждает модернизацию американской ядерной триады (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и авиация). Трамп также добавил, что эту модернизацию слишком долго откладывали предыдущие президенты.

Под “ядерным зонтиком” США в настоящее время находятся более 30 стран-союзниц, говорится в доктрине.

“США распространяют свои обязательства по обеспечению сдерживания от применения ядерного оружия на более чем 30 государств”, — подчеркивается в документе. — Для защиты стран-членов НАТО у США есть стратегические ядерные силы, а также ядерное оружие передового базирования в Европе, — указали составители доктрины. — Структура наших альянсов в Азии отличается от того, что у нас есть в Европе. В Азии у нас заключено серия двусторонних соглашений <...> США вывели всё своё ядерное оружие из Азии и полагаются на свой стратегический ядерный потенциал".

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Согласно распространенной 12 января Госдепартаментом справке, на 1 сентября 2017 Пентагон имел 660 оперативно развернутых стратегических носителей ядерных вооружений с +1393 боеголовками на них.

Кроме того, по оценкам директора программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханса Кристенсена, США разместили около 180 тактических ядерных боезарядов в пяти странах: Бельгии, Германии, Нидерландах, Италии и Турции.