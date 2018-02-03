Новая ядерная доктрина США направлена на снижение риска применения ядерного оружия - Трамп
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Новая ядерная доктрина США направлена на разработку возможностей, которые делают применение ядерного оружия менее вероятным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление действующего президента США Дональда Трампа, распространенное Белым домом в пятницу.
“Стратегия разрабатывает возможности, направленные на то, чтобы применение ядерного оружия стало менее вероятным”, — отмечается в документе.
По словам американского президента, доктрина обеспечит эффективное ядерное сдерживание и подтвердит приверженность США нераспространению ядерного оружия.
“Выводы (доктрины — Ред.) основаны на реалистических оценках мировой безопасности, на необходимости сдерживать использование самого разрушительного оружия на Земле и на давней приверженности нашей страны ядерному нераспространению”, — говорится в письменном заявлении Трампа, которое распространил Белый дом.
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Американский лидер отметил, что доктрина подтверждает модернизацию американской ядерной триады (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и авиация). Трамп также добавил, что эту модернизацию слишком долго откладывали предыдущие президенты.
Под “ядерным зонтиком” США в настоящее время находятся более 30 стран-союзниц, говорится в доктрине.
“США распространяют свои обязательства по обеспечению сдерживания от применения ядерного оружия на более чем 30 государств”, — подчеркивается в документе. — Для защиты стран-членов НАТО у США есть стратегические ядерные силы, а также ядерное оружие передового базирования в Европе, — указали составители доктрины. — Структура наших альянсов в Азии отличается от того, что у нас есть в Европе. В Азии у нас заключено серия двусторонних соглашений <...> США вывели всё своё ядерное оружие из Азии и полагаются на свой стратегический ядерный потенциал".
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Согласно распространенной 12 января Госдепартаментом справке, на 1 сентября 2017 Пентагон имел 660 оперативно развернутых стратегических носителей ядерных вооружений с +1393 боеголовками на них.
Кроме того, по оценкам директора программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханса Кристенсена, США разместили около 180 тактических ядерных боезарядов в пяти странах: Бельгии, Германии, Нидерландах, Италии и Турции.