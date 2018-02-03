"Ворскла" в спарринге разгромила самый титулованный клуб Грузии

КИЕВ. 2 февраля. УНН. На зарубежных тренировочно-учебных сборах полтавская “Ворскла” получила уверенную победу над представителем чемпионата Грузии тбилисским “Динамо”, передает корреспондент УНН.

Баталия началась неудачно для полтавчан, которые проиграли верховое единоборство после углового. Зивзивадзе забил головой — 0:1. За игру рукой в ​​собственной штрафной зоне арбитр назначил пенальти по воротам команды из Тбилиси. В результате 11-метровый реализовал Шарпар — 1:1.

На 65 и 69 минутах атаки в исполнении “Ворсклы” достигли своей цели. Авторами голов стали Чеснаков и Кулач соответственно. Точку во встрече поставил игрок “Ворсклы” Гиоргадзе, который в нужное время оказался на дальней штанге и отправил мяч в ворота — 4:1.

Состав “Ворсклы” (1-й тайм): Шуст, Даллку, Чижов, Пердута, Сапай, Кравченко, Шарпар, Кобахидзе, Ребенок, Васин, Коломоец (2-й тайм): Каневцев, Гиоргадзе, Остапенко, Луценко, Сак, Чеснаков, Скляр, Кадимян, Одарюк, Глущук, Сидоренко, Шаповал, Кулач.

Примечательно, что “Динамо” из Тбилиси является самым титулованным клубом Грузии — 16 чемпионских титулов.

Добавим, что следующий спарринг команда Василия Сачко проведет 7 февраля против венгерского клуба “Пакш”.