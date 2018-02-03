Украина победила Румынию и вышла в четвертьфинал ЧЕ по футзалу

КИЕВ. 3 февраля. УНН. На четвертый соревновательный день чемпионата Европы по футзалу сборная Украины стартовала на групповой стадии турнира, происходит в Любляне (Словения), передает корреспондент УНН.

В первые две минуты ближе к взятию ворот были румыны, которые нанесли трех острых ударов. Украинцы ответили несколькими моментами, однако потеря мяча на своей половине обернулась выходом румын три в два и голом Савио — 1:0. На 8 минуте встречи “желто-синих” спасла перекладина. На 11 минуте первого тайма румыны поймали наших земляков на контратаке — Игнат стал автором забитого мячу (2:0).

Старания подопечных Александра Косенко привели к отогрева одного гола до перерыва. За 33 секунды до окончания тайма розыгрыш штрафного завершился точным ударом в ближний угол ворот в исполнении Тараса Королишин. За 2 секунды до перерыва удар Разуванова прошел в сантиметрах над перекладиной.

Рикошет после удара Александра Педяш принял помощи украинском. Мяч в итоге попал в девятку ворот румын на 28 минуте противостояния — 2:2. Несколько голевых моментов создали украинцы у ворот оппонентов после своего гола и завладели тотальным игровым преимуществом. Особенно опасным стал выстрел Шотурмы с острого угла в пустые ворота — мимо плоскости.

Решающий момент игры произошел за 20 секунд до конца основного времени матча. Румыния сняла голкипера на полевого игрока и поплатилась за это. Петр Шотурма стал автором победного гола — 3:2.

Примечательно, что второй тайм пропускал автор первого гола в игре Савио. Причиной послужила травма колена.

Заметим, что из-за поражения в первой игре румын от португальцев (1:4), украинская сборная досрочно получила путевку в четвертьфинал чемпионата Европы.

Добавим также, заключительная игра для “желто-синих” на групповой стадии против Португалии пройдет 4 февраля в 18:55.