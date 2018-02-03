Дубль новичка "Боруссии" принес победу команде Ярмоленко в игре Бундеслиги

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Дортмундская “Боруссия” на выезде на поле стадиона “Райн-Энерги” обыграла “Кельн” в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги, передает корреспондент УНН.

Главный герой баталии стал арендованный из “Челси” новичок дортмундцев нападающий Миши Батшуай. 24-летний бельгиец в первом тайме замкнул прострел Толяна, а на 62 минуте помог отобрать мяч на подступах к чужой штрафной и пробросил его между ног голкиперу хозяев, оформив при этом дубль.

Кроме того, нападающий отдал результативную передачу на автора победного гола Шюррле — 3:2. В составе хозяев забивали Цюллер и Мере.

Примечательно, что матч пропускал наш Андрей Ярмоленко, видновлюетьсявид травмы ноги.

Добавим, что “шмели” занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Германии с 34 очками, но может потерять это место, ведь конкуренты имеют по игре в запасе. “Кельн” занимает последнее 18-е место — 13 баллов.