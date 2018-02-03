"Черноморец" проведет спарринг с клубом Милевского

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Команда одесского “Черноморца” проведет ряд контрольных поединков в рамках второго турецкого сбора, сообщает УНН со ссылкой на сайт “моряков”.

Пятого февраля на одесситов ждет противостояние с брестским “Динамо” за которое выступает экс-форвард сборной Украины и киевского “Динамо” Артем Милевский. Белорусы прошлый внутренний чемпионат закончили на 4-й строчке.

На следующий день клуб Константина Фролова ожидает игра с представителем Чехии “Высочиной”, которая после 16 туров внутреннего чемпионата находится внизу таблицы с 10 очками.

На 8-е февраля “моряки” спарингуватимуться с аутсайдером чемпионата Венгрии “Мезекевешдом” — 16 очков после 19 туров.

Стоит отметить, что 9 февраля клуб из Южной Пальмиры проведет заключительный контрольный поединок, но имя оппонента пока неизвестно.

Заметим, что одесситы перед стартом продолжение УПЛ занимают 10 место с 17 очками в 19 встречах.