Глава ФБР выразил поддержку подчиненным после публикации досье о нарушении

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй выразил поддержку своим подчиненным после публикации досье о нарушениях, допущенных сотрудниками ведомства в ходе расследования дела вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“Слова стоят дешево. Работа, которую вы делаете — останется”, - сказал глава ФБР.

Он также заявил, что сохраняет приверженность независимой работе в соответствии с правилами и законодательством.

Как ранее сообщал УНН, республиканцы в палате представителей конгресса США в пятницу опубликовали меморандум о нарушениях ФБР в рамках расследования о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года. Это было сделано вопреки возражениям конгрессменов-демократов, которые утверждали, что огласка может нанести ущерб расследованию возможного вмешательства России в выборы в США.

В меморандуме сообщается о нарушениях, связанных с электронной прослушкой бывшего советника Трампа Картера Пейджа. Отмечается, что “досье, собранное Кристофером Стилом от имени Национального комитета демократической партии (НКД) и кампании Хиллари Клинтон сформировало основную часть заявления FISA Картера Пейджа”.