БК "Вашингтон" вырвал победу у одного из лидеров НБА "Торонто"

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Регулярный чемпионат НБА продолжился рядом поединков в одном из которых встретились команды из топ-5 Восточной конференции Ассоциации - "Торонто Рэпторс" и "Вашингтон Уизардс", сообщает УНН.

Баскетболисты “Рэпторс” на гостевом паркете смогли завершить в свою пользу лишь первую четверть — 34:27. Несмотря на ничью в следующей 12-минутке (28:28), вторую часть баталии “Уизардс” склонили в свой актив.

При счете 115:112 в пользу хозяев, тяжелый форвард канадцев Серж Ибака ошибся с трехочковой линии. Второй шанс перевести игру в овейртайм имел Кайл Лоури. За 3 секунды до конца основного времени, при отставании “Торонто” в два очка, защитник не попал 1 из 2-х штрафных. В ответ представитель “Вашингтона” забил оба штрафных — 122:119.

Отметим, что наибольшую долю к победе вложил Брэдли Бил — 27 очков, 6 передач, 6 подборов, а в Отто Портера дабл-дабл 16 + 11 ю. В составе “Рэпторс” 29 пунктов в активе Лоури, 22 в Дерозана.

Добавим также, “Рэпторс” с 34 победами в 50 баталиях удерживают 2-й ступень Востока. А “Вашингтон” получил 3-й подряд выигрыш — 29 против 22 поражений и 5-ю строчку конференции.