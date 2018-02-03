Госдеп США поддержал протесты в Иране против ношения хиджабов

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Госдепартамент США в пятницу поддержал протесты в Иране против принуждения женщин носить хиджабы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

“США поддерживают иранский народ, протестующий против принуждения женщин носить хиджабы”, — говорится в заявлении официального представителя ведомства Хезер Науерт.

В ней содержится осуждение “арестов 29 человек, которые выражали свои права и фундаментальные свободы, выступив против обязательности носить хиджабы”.

Науерт отметила приверженность США “прав на свободу вероисповедания, слова и мирных собраний”. “У людей должна быть свобода в выборе одежды и в исповедании той религии, которую они хотят”.

Как ранее сообщал УНН, власти Ирана арестовала шестерых подростков через пропаганду западных танцев и зумба, танцевальной фитнес-программы на основе латиноамериканских танцев.