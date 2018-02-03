Регистрация | Вход |
USD: 27,89 0,0176  EUR: 34,84 0,1140 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 03 февраля 2018 08:08
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В Раде 5 февраля собираются подготовить позицию по "бандеровского закона"
В Раде 5 февраля собираются подготовить позицию по "бандеровского закона"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Госдеп США поддержал протесты в Иране против ношения хиджабов

Госдеп США поддержал протесты в Иране против ношения хиджабов

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Госдепартамент США в пятницу поддержал протесты в Иране против принуждения женщин носить хиджабы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

“США поддерживают иранский народ, протестующий против принуждения женщин носить хиджабы”, — говорится в заявлении официального представителя ведомства Хезер Науерт.

В ней содержится осуждение “арестов 29 человек, которые выражали свои права и фундаментальные свободы, выступив против обязательности носить хиджабы”.

Науерт отметила приверженность США “прав на свободу вероисповедания, слова и мирных собраний”. “У людей должна быть свобода в выборе одежды и в исповедании той религии, которую они хотят”.

Как ранее сообщал УНН, власти Ирана арестовала шестерых подростков через пропаганду западных танцев и зумба, танцевальной фитнес-программы на основе латиноамериканских танцев.

Источник: УНН
Теги: США, Иран
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.