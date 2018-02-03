Полторак обсудил с главой Пентагона детали передачи летального оружия Украина

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в вопросе передачи американского летального вооружения Украине достиг “полного понимания” с главой оборонного ведомства США Джеймсом Мэттисом, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

“Мы рассмотрели все вопросы, в том числе вопросы, связанные с решением США передать Украине летальное оружие. Мы обсудили механизм, как это будет развиваться, и есть полное понимание в этом. Решение США было своевременным и правильным, и передача оружия будет осуществлена ​​своевременно и очень продуманно”, - отметил глава украинского оборонного ведомства.

Министр назвал передачу летальных вооружений “большим сигналом для Украины и сигналом для России, что Украина не осталась один на один с агрессией со стороны РФ”, поблагодарив американской стороне за “очень своевременное и правильное решение”. Это также, по его словам, является сигналом для остальных партнеров о необходимости помогать и сотрудничать с Украиной.

“Решение было своевременным и правильным, и передача будет осуществлена своевременно и очень продуманно”, — подытожил украинский министр.

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Как передает Голос Америки, Маттис и Полторак также обсудили выполнение Минских соглашений.

“Мы применяем дипломатию в попытке добиться, чтобы Россия выполняла Минские соглашения. И мы будем продолжать эти усилия через наш Государственный департамент. Мы активно задействованы, и это то направление, которым мы выбираем”, — подчеркнул глава Пентагона Джеймс Маттис.

Как ранее сообщал УНН, Министр обороны Украины Степан Полторак встретился с главой Пентагона Джеймсом Маттис в рамках официального визита украинского министра в США.