Регистрация | Вход |
USD: 27,89 0,0176  EUR: 34,84 0,1140 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 03 февраля 2018 08:08
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В Раде 5 февраля собираются подготовить позицию по "бандеровского закона"
В Раде 5 февраля собираются подготовить позицию по "бандеровского закона"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Полторак обсудил с главой Пентагона детали передачи летального оружия Украина

Полторак обсудил с главой Пентагона детали передачи летального оружия Украина

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в вопросе передачи американского летального вооружения Украине достиг “полного понимания” с главой оборонного ведомства США Джеймсом Мэттисом, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

“Мы рассмотрели все вопросы, в том числе вопросы, связанные с решением США передать Украине летальное оружие. Мы обсудили механизм, как это будет развиваться, и есть полное понимание в этом. Решение США было своевременным и правильным, и передача оружия будет осуществлена ​​своевременно и очень продуманно”, - отметил глава украинского оборонного ведомства.

Министр назвал передачу летальных вооружений “большим сигналом для Украины и сигналом для России, что Украина не осталась один на один с агрессией со стороны РФ”, поблагодарив американской стороне за “очень своевременное и правильное решение”. Это также, по его словам, является сигналом для остальных партнеров о необходимости помогать и сотрудничать с Украиной.

“Решение было своевременным и правильным, и передача будет осуществлена своевременно и очень продуманно”, — подытожил украинский министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава Пентагона оценил влияние летальной оружия на ситуацию в Украине

Как передает Голос Америки, Маттис и Полторак также обсудили выполнение Минских соглашений.

“Мы применяем дипломатию в попытке добиться, чтобы Россия выполняла Минские соглашения. И мы будем продолжать эти усилия через наш Государственный департамент. Мы активно задействованы, и это то направление, которым мы выбираем”, — подчеркнул глава Пентагона Джеймс Маттис.

Как ранее сообщал УНН, Министр обороны Украины Степан Полторак встретился с главой Пентагона Джеймсом Маттис в рамках официального визита украинского министра в США.

Источник: УНН
Теги: США, Минобороны, Украина, Пентагон, Степан Полторак, летальное оружие
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.