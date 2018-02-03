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Сегодня в Украине ожидаются дожди, местами с мокрым снегом

Сегодня в Украине ожидаются дожди, местами с мокрым снегом

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня в Украине ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, на западе и севере в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В западной части дождь и мокрый снег, на Закарпатье и Прикарпатье сильные осадки, в Карпатах очень сильный мокрый снег, метели и порывы ветра 17-22 м/с; днем в северных областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя, на остальной территории без осадков.

На дорогах гололедица.

В южных и восточных областях ночью местами туман.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем ​​1-6 ° тепла; в южной части ночью 0-5 ° тепла, днем ​​8-13 ° тепла.

Источник: УНН
Теги: погода, Украина
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