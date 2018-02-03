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Во Львове горела церковь Московского патриархата

Во Львове горела церковь Московского патриархата

ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня, в 2:18 ч. поступило сообщение о пожаре в г.. Львове на проспекте Красной Калины, 85 в деревянной православной церкви Святого Кн. Владимира Московского патриархата. Об этом УНН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"Размер здания - 8×15 м. огнем уничтожено обшивку крыши, деревянное перекрытие на площади 100 м2 и церковный инвентарь, пол и облицовка стен на площади 30 м2, повреждены церковный инвентарь на площади 40 м2. Спасено здание церкви. Пожар ликвидирован в 2:58 ч. в составе 3 (трех) звеньев ГДЗС", - сообщили в департаменте.

Сейчас причины возгорания устанавливаются.

Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Алексея Шемотюк и Александра Горбаня, которых полиция подозревает в попытке сжечь Десятинный монастырь Украинской церкви Московского патриархата.

Источник: УНН
Теги: пожар, церковь
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