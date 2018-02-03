Регистрация | Вход |
USD: 27,89 0,0176  EUR: 34,84 0,1140 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 03 февраля 2018 20:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Турция возглавила ТОП-10 стран, граждане которых работали в Украине
Турция возглавила ТОП-10 стран, граждане которых работали в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Теннисистка Костюк выиграла турнир ITF в Австралии

Теннисистка Костюк выиграла турнир ITF в Австралии

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк победила на австралийском турнир категории ITF в Берне, передает УНН со ссылкой на сайт ITF.

В финальном противостоянии украинка переиграла швейцарку Викторию Голубич, как была первой сеяной на турнире 6:4, 6:3.

Президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter поздравил Костюк с победой.

"Невероятная победа. Поздравляем юную украинку Марту Костюк с получением второго профессионального титула в ее карьере - чемпионки ITF Womens Circuit. Гордимся тобой, Марта", - написал он.

Как сообщал УНН, Костюк отметилась рывком на 278 позиций в рейтинге WTA.

Источник: УНН
Теги: теннис, Австралия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.