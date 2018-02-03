Теннисистка Костюк выиграла турнир ITF в Австралии

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк победила на австралийском турнир категории ITF в Берне, передает УНН со ссылкой на сайт ITF.

В финальном противостоянии украинка переиграла швейцарку Викторию Голубич, как была первой сеяной на турнире 6:4, 6:3.

Президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter поздравил Костюк с победой.

"Невероятная победа. Поздравляем юную украинку Марту Костюк с получением второго профессионального титула в ее карьере - чемпионки ITF Womens Circuit. Гордимся тобой, Марта", - написал он.

Как сообщал УНН, Костюк отметилась рывком на 278 позиций в рейтинге WTA.