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Суббота, 3 февраля 2018, 10:36 • Илья Жижиян
Теннисистка Костюк выиграла турнир ITF в Австралии
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк победила на австралийском турнир категории ITF в Берне, передает УНН со ссылкой на сайт ITF.
В финальном противостоянии украинка переиграла швейцарку Викторию Голубич, как была первой сеяной на турнире 6:4, 6:3.
Президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter поздравил Костюк с победой.
"Невероятная победа. Поздравляем юную украинку Марту Костюк с получением второго профессионального титула в ее карьере - чемпионки ITF Womens Circuit. Гордимся тобой, Марта", - написал он.
Как сообщал УНН, Костюк отметилась рывком на 278 позиций в рейтинге WTA.
Источник: УНН
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