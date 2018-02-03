Из-за возможных проблем с таможней Маску пришлось переименовать огнеметы

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск решил переименовать огнеметы еще одной своей компании Boring Company, чтобы предотвратить проблемы во время их транспортировки к месту назначения. Об этом изобретатель написал в субботу в своем Twitter, передает УНН.

“Конечно, некоторые таможенные службы заявляют, что не позволят отправку чего-либо, что называется "огнемет". Чтобы разобраться с этим, мы переименуем его в “не огнемет”, — отметил он.

Другим вариантом названия, по словам Маска, может стать “устройство для повышения температуры”.

Напомним, 28 января руководитель компании The Boring Company Маск представил миру огнемет для борьбы с зомби.



Только через 4 дня Маск распродал все огнеметы своей компании, получив за них около 10 млн долларов.