На Прикарпатье рейсовый автобус насмерть сбил пешехода

ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Вчера в с. Голинь Кольского района Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщает сектор коммуникации областного управления Нацполиции, передает УНН.

Как говорится в сообщении, в темное время суток водитель рейсового автобуса I-VAN, двигаясь по маршруту “Калуш — Голинь”, не учел дорожной обстановки совершил наезд на местного жителя 1964 года, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате полученных травм мужчина скончался до приезда бригады “Скорой помощи”.

Как сообщал УНН, инкассаторское авто во Львове сбило на пешеходном переходе женщину.