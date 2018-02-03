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На Прикарпатье рейсовый автобус насмерть сбил пешехода

На Прикарпатье рейсовый автобус насмерть сбил пешехода

ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Вчера в с. Голинь Кольского района Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщает сектор коммуникации областного управления Нацполиции, передает УНН.

Как говорится в сообщении, в темное время суток водитель рейсового автобуса I-VAN, двигаясь по маршруту “Калуш — Голинь”, не учел дорожной обстановки совершил наезд на местного жителя 1964 года, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате полученных травм мужчина скончался до приезда бригады “Скорой помощи”.

Как сообщал УНН, инкассаторское авто во Львове сбило на пешеходном переходе женщину.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Ивано-Франковская область
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