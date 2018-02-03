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СЦКК: бездействие главарей ОРДО может привести к экологической катастрофе на Донбассе

СЦКК: бездействие главарей ОРДО может привести к экологической катастрофе на Донбассе

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Преступное бездействие главарей оккупационной власти ОРДО о предоставлении гарантий безопасности на время проведения обслуживания и ремонтно-восстановительных работ на критических объектах инфраструктуры может привести к аварийным ситуациям с непредсказуемыми последствиями в ближайшей перспективе. Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, обнародованном пресс-центром штаба АТО в Facebook, передает УНН.

В сообщении отмечается, что ситуация на объектах шламонакопителя 3-й очереди промышленных отходов коксохимического производства ООО НПО "Инкор и Ко" (расположен вблизи населенного пункта Новгородское, Донецкая область) требует немедленного реагирования.

Украинской стороной СЦКК и представителями аварийно-спасательной службы указанного объекта скоординировано необходимый порядок действий по проведению обслуживания и ремонта определенных объектов. Однако, отмечают в СЦКК, проведения работ невозможно, поскольку, к этому времени гарантии безопасности со стороны ОРДО отсутствуют.

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"Украинская сторона СЦКК отмечает, что подобные действия (бездействие) главарей ОРДО могут привести к экологической катастрофе на Донбассе, последствия которой ощутят на себе все жители по обе стороны линии разграничения", - говорится в сообщении.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, СЦКК
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