На Волыни из-за непогоды обесточены 20 населенных пунктов

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Из-за неблагоприятных метеоусловий в субботу произошло обесточивание 20 населенных пунктов в Волынской области. Об этом говорится в ежедневном отчете, обнародованный 3 февраля во Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины, передает УНН.

"3 февраля из-за неблагоприятных метеоусловий (дождь), произошло обесточивание 20 населенных пунктов в Волынской области. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, сегодня в Украине ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, на западе и севере в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед.