Теннисистка Козлова пробилась в первый в карьере финал турнира WTA

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Козлова впервые в карьере вышла в финал турнира категории WTA International, проходящей в Тайване, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В полуфинале уроженка Николаева за 1 час 21 минуту обыграла финалистку Уимблдона-2013 немецкий теннисистку Сабину Лисицки - 7:5, 6:4.

И в первой, и во второй партии Лисицки лидировала с брейком, но Козловой каждый раз удавалось отыгрываться и выходить вперед. Наша спортсменка завершила матч эйсом, с первого матчбола.

Соперница Козловой определится в поединке между венгеркой Тиме Бабоша (4 сеяная) и ЯФАН ван из Китая.

Примечательно, что независимо от результата финала уроженка Николаева установит новый персональный рекорд в рейтинге WTA (на сегодняшний день это 71 позиция).

Заметим, что второй год подряд в финале турнира в Тайване сыграет украинка. В прошлом году Элина Свитолина завоевала титул на "Taiwan Open".

Добавим также, в активе Козловой - титул на турнире серии WTA Challenger в Даляне в сентябре 2017 года.

Напомним, украинская теннисистка Марта Костюк победила на австралийском турнир категории ITF в Берне.