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С начала года в Донецкой области задержаны 23 участника НВФ

С начала года в Донецкой области задержаны 23 участника НВФ

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 3 февраля. УНН. В января 2018 года правоохранители Донецкой области задержали 23 человека, которые имеют отношение к незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Центрального отдела полиции.

"С начала года полицейские объявили о подозрении 27 участникам незаконных вооруженных формирований. 23 злоумышленника было задержано, еще 4 находятся в розыске", - сообщили в полиции.

Также в полиции отметили, что лица, причастные к НВФ, были задержаны на подконтрольной Украине территории.

Напомним, за три недели 2018 полицейские собрали доказательства в отношении 11 боевиков и их пособников.

Источник: УНН
Теги: полиция, задержание, боевики
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