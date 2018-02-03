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Суббота, 3 февраля 2018, 12:44 • Артем Жданов
С начала года в Донецкой области задержаны 23 участника НВФ
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 3 февраля. УНН. В января 2018 года правоохранители Донецкой области задержали 23 человека, которые имеют отношение к незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Центрального отдела полиции.
"С начала года полицейские объявили о подозрении 27 участникам незаконных вооруженных формирований. 23 злоумышленника было задержано, еще 4 находятся в розыске", - сообщили в полиции.
Также в полиции отметили, что лица, причастные к НВФ, были задержаны на подконтрольной Украине территории.
Напомним, за три недели 2018 полицейские собрали доказательства в отношении 11 боевиков и их пособников.
Источник: УНН
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