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В Минобороны подтвердили гибель военного ВСУ 1 февраля на Донбассе

В Минобороны подтвердили гибель военного ВСУ 1 февраля на Донбассе

КИЕВ. 3 февраля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции пострадали трое военнослужащих. Кроме того, штаб АТО подтвердил гибель одного украинского защитника 1 февраля этого года. Об этом во время брифинга заявил спикер Минобороны по вопросам АТО, полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"В результате вражеских обстрелов 2 февраля трое украинских военнослужащих получили ранения. Это произошло в районе Авдеевки", - сообщил пресс-секретарь.

Состояние здоровья двух военнослужащих врачи оценивают как удовлетворительное, одного - средней тяжести.

"Кроме того, с грустью сообщу, что по уточненным данным штаба АТО, 1 февраля мы все же имели потери. На Донецком направлении, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве к сожалению погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины 1994 г.р.", - отметил Гуцуляк.

Напомним, за прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 4 раза нарушили режим тишины.

Источник: УНН
Теги: АТО, Донбасс, погибшие
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