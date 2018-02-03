Суд в месяц арестовал "экс-заместителя министра спорта Крыма"

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей "экс-заместителя министра спорта Крыма". Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

"Мера пресечения содержание под стражей сроком на 1 месяц", - сообщила она.

Напомним, прокуратура Автономной Республики Крым согласовал сообщение о подозрении в совершении преступления по статье 111 (государственная измена) УК задержанному сегодня в пункте пропуска "Каланчак" "экс-замминистра спорта Крыма".

Как сообщал УНН, вчера сотрудники контрразведки СБУ задержали в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с временно аннексированной АР Крым бывшего заместителя министра спорта самопровозглашенной совета министров оккупационной власти.