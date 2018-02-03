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Глава Пентагона: США продолжат давление на Россию

Глава Пентагона: США продолжат давление на Россию

КИЕВ. 3 февраля. УНН. США стоят с вами бок о бок с Украиной и будут продолжать оказывать давление на РФ, чтобы они отвели силы и вооружения на Донбассе. Об этом глава Пентагона Джеймс Маттис заявил во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сегодня я еще раз хочу подтвердить поддержку украинского народа в борьбе за независимость и территориальную целостность. Ваш народ заплатил высокую цену за это. "Душу и тело мы положим за нашу свободу" - в этих словах гимна отображения украинской борьбы за независимость. США стоят с вами бок о бок и будут продолжать оказывать давление на РФ, чтобы они отвели силы и вооружения", - заявил Маттис.

Он также отметил, что США и в дальнейшем будут преданно работать над развитием боеспособности ВС Украины и достижения ими совместимости с НАТО. Сегодня мы обсуждаем прагматичные шаги, чтобы успешно продолжать наше сотрудничество.

Напомним, США рассчитывают на проведение военной реформы в Украине.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, давление
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