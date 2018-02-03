"АЭК" дозаявил трех футболистов на матчи Лиги Европы против "Динамо"

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Греческий "АЭК" с помощью страницы в Твиттере объявил заявку на Лигу Европы, в которой греки сыграют против киевского "Динамо", сообщает УНН со ссылкой на Твиттер "АЕК" и сайт УЕФА.

Греки добавили в список сразу трех футболистов - Василиса Баркаса, Василиса Лабропулоса и Масуда Шоджая.

Зато клуб вычеркнул из заявки Яниса Анестиса, Патито Родригеса, Арнор-Ингви Траустасона и Андреаса Воломитроса.

Вашему вниманию полная заявка команды:

вратари: Виссилис Баркас, Панайотис Цинтотас, Панайотис Доунис;

защитники: Михалис Бакакис, Элдер Лопеш, Огнен Враньеш, Вассилис Лабропулос Родриго Гало, Урош Кочиш, Дмитрий Чигринский, Гиоргос Яннутсос, Адам Тцанетопулос;

полузащитники: Астре Аджаревич, Лазарос Христодулопулос, Андре Симош, Якоб Йоханссон, Петрос Манталос, Панайотис Коне, Шоджай Масуд, Костас Галанопулос, Парис Бабис Христос Джиуссис.

нападающие: Гиоргос Джакумакис, Марк Ливай, Серхио Араужо, Тасос Бакасетас, Виктор Клонаридис, Христос Антониу.

Добавим также, первый матч противостояния украинский и греков назначен на 15 февраля.