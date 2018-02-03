Воспитанник "Динамо" Парцвания вернулся в ФК "Олимпик"

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Состав донецкого "Олимпика" пополнился еще одним футболистом этой зимой. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает УНН.

Контракт с донецким клубом сроком на два года подписал защитник Темур Парцвания. Опытный футболист вернулся в клуб через полгода.

26-летний спортсмен родился Грузии, но в юности переехал в Киев, где начал заниматься в академии "Динамо" и принял украинское гражданство. В составе "сине-белых" так и не выходил на поле, зато провел 65 игр в "Динамо-2" и забил один гол. На правах аренды выступал за "Металлург" из Запорожья, где и дебютировал в Премьер-лиге. Далее в его карьере были луцкая "Волынь" и "Олимпик".

Стоит отметить, что в составе донецкой команды Парцвания сыграл 34 игры за два сезона, голов не забивал. Первую часть нынешнего сезона провел в черниговской "Десне", в составе которой сыграл 10 матчей в чемпионате (1 гол) и три игры в Кубке Украины.

Кроме того, Парцвания регулярно привлекался к играм разных юношеских и молодежных сборных Украины. В 2009 году под руководством Юрия Калитвинцева защитник стал чемпионом Европы среди 19-летних футболистов.

Как сообщалось ранее, "Олимпик" заключил соглашения с братьями близнецами Пасич - экс-футболистами "Вереса".