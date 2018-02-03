Мининфраструктуры выделит средства на восстановление работы единственного на Закарпатье аэропорта

УЖГОРОД-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Министерство инфраструктуры Украины согласовало выделение 58 000 178 евро на проведение сертификации Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины в аэродроме "Ужгород". Об этом говорится на персональном сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, сообщает УНН.

Отсутствие европейской сертификации - главная преграда на пути возобновления работы единственного действующего в области аэропорта.

"Сертификация проводить Европейское агентство по безопасности полетов EASA, ее отсутствие - главная причина, по которой невозможно восстановить полноценную работу Международного аэропорта "Ужгород". Как известно, Ужгородский аэропорт - единственный в Украине, который для взлета и приземления самолетов использует воздушное пространство соседнего государства (Словакии), которая является членом Евросоюза и работает по требованиям EASA", - говорится в сообщении Москаля.

Сегодня аэропорт в Ужгороде работает в ограниченном режиме без диспетчерского сопровождения. EASA категорически отказалась разрешить словацким провайдерам обслуживать Ужгородский аэропорт к сертификации Украэроруха или его подразделения, работающего в Ужгороде на соответствие требованиям Евросоюза.

Как ранее сообщал УНН, почти 11 млн гривен выделили на реконструкцию международного аэропорта "Ужгород".