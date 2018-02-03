Министр обороны Украины рассказал о планах расширения сотрудничества с США

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак и глава Пентагона Джеймс Маттис во время встречи определили приоритеты для будущего сотрудничества двух государств и ее возможного расширения. Об этом заявил глава Минобороны Украины в интервью изданию "Голос Америки", передает УНН.

"Кроме моей встречи с главой Пентагона, с министром обороны, были проведены консультации на высоком уровне по оборонной сотрудничества между нашими ведомствами. Сегодня мы обсудили программы, которые мы уже начали, и которые мы будем расширять", - сказал Полторак.

По его словам, в пятницу представителями оборонных ведомств двух государств обсудили направления дальнейшего сотрудничества.

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"Мы четко определили приоритеты, по которым должны работать. Сегодня было две комиссии представители Генштаба ВСУ, Министерства обороны Украины, а также представители министерства обороны США - были обсуждены направления нашего дальнейшего сотрудничества, - отметил он.

По словам министра, во время встречи намечен план для расширения сотрудничества ведомств.

"Во время встречи с коллегами мы обсудили существующие программы, их состояние. Мы обсудили угрозы которые сегодня есть, а также спланировали определенные задачи, которые мы должны поставить перед нашими ведомствами для расширения нашего сотрудничества", - подчеркнул он.