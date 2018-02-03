В Мариуполе осудили двух сотрудников музея, которые передали 52 картины в оккупированный Крыму

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Октябрьский районный суд Мариуполя признал виновными двух сотрудников Мариупольского краеведческого музея, которые, из-за служебной халатности, поспособствовали передачи 52 картин XVII-XX вв. власти оккупированного Крыма. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

Из материалов дела следует, что 18 февраля 2014 Симферопольский художественный музей и Мариупольский краеведческий музей подписали двусторонний договор на экспонирование картин в рамках выставки "Русское и украинское искусство ХVIII - начала ХХ века". Таким образом из Крыма в Мариуполь прибыло 52 картины, которые являются государственной наследием Музейного фонда Украины.

19 марта в Мариуполь поступило письмо от дкеривника "Симферопольского художественного музея", с просьбой вернуть картины из социально-политическую напряженность в Украине. В то время Крым уже был аннексирована.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Незаконно вывезенные в Крым 52 картины внесены в базу Интерпола как похищенные

После чего директор мариупольского музея Ольга Чаплинская расторгла договор об экспозиции картин из Крыма, а заведующий отделом фондов Художественного музея им. А.И. Куинджи КУ "Мариупольский краеведческий музей" Наталья Курьонишева 20 марта передала посланнику симферопольского музея 52 картины.

Допрошены в судебном заседании обвиняемые свою вину в совершении инкриминируемого им уголовного преступления признали полностью и искренне раскаялись.

Чаплинской и Курьонишевий суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать руководящие должности в течении года.

В ноября 2015 года президент Петр Порошенко присвоил Ольге Чаплинской почетное звание "Заслуженный работник культуры Украины" по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства. Однако, согласно закону об амнистии, музейниць освободили от основного и дополнительного наказания.