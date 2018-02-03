В Сирии сбили российский истребитель Су-25, пилота взяли в плен

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В сирийской провинции Идлиб был сбит российский истребитель "Су-25", передает УНН со ссылкой на CNN.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает, что пилот смог катапультировался перед аварией и был захвачен в плен.

На видео инцидента, опубликованном в социальных сетях, видно, как самолет потерпел поражений во время полета, тогда как другое видео показывает падение горящего объекта с красной звездой на крыле на землю.

Как сообщал УНН, выпущенные из Сирии ракеты попали в ресторан и дом в Турции.