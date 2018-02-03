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Форвард Тимофеенко назван лучшим баскетболистом месяца в Суперлиге

Форвард Тимофеенко назван лучшим баскетболистом месяца в Суперлиге

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Лучшим игроком января Суперлиги Пари-Матч стал тяжелый форвард "Днепра" Станислав Тимофеенко. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины, передает УНН.

Это второй подряд успех капитана "Днепра". В течение месяца он даже улучшил большинство игровых показателей 19 очков в среднем за игру (против 16 в декабре), 7,75 подборов (против 7,5) и 2,5 передачи (против 3).

В этом месяце для определения лучшего игрока учитывались следующие показатели: голосования болельщиков на сайте ФБУ за состав команд на Матч Звезд Суперлиги Пари-Матч, упоминание тренеров Суперлиги при определении символической сборной тура, а также оценка представителей титульного спонсора чемпионата Украины по баскетболу "Пари-Матч ".

В итоге больше всего зачетных баллов получили Станислав Тимофеенко - 8, Дмитрий Глебов - 6, Клим Артамонов - 5, Алексей Онуфриев и Бо Барнс по 3.

Добавим, что клуб Тимофеенко лидирует в турнирной таблице Суперлиги.

Как сообщал УНН, баскетболист Джетер выступит за Украину в отборе к ЧМ-2019.

Источник: УНН
Теги: баскетбол
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