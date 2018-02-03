Гол Коноплянки не помог "Шальке" взять очки

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Лидер сборной Украины и полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка отметился голом в домашнем матче 21-го тура немецкой Бундеслиги против "Вердера", передает УНН со ссылкой на Twitter немецкой команды.

На 24-й минуте Евгений дальним ударом открыл счет в матче. Добавим, что не обошлось без ошибки голкипера. Однако вырвать победу в этом матче "Шальке не удалось".

Хозяева удержали победный счет до 79 минуты. У гостей сравнял счета Крузе. А уже на третьей добавленной минуте гости вырвали победу, Юнузович. (1:2)

Добавим, что последние 20 минут матча Коноплянка провел на скамейке запасных.

Напомним, дубль новичка "Боруссии" принес победу команде Ярмоленко в игре Бундеслиги.