YouTube начал маркировать видео информресурсов, финансируемых государством

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Интернет-платформа Youtube начала маркировать видео информационных ресурсов, финансируемых государством, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Цель нововведения - снабдить пользователя дополнительной информацией, чтобы помочь ему лучше понять, кто является источником сообщения, пояснил продакт-менеджер Yotube News Джефф Самек 2 февраля.

Примечание о том, что тот или иной ресурс "полностью или частично финансируются государством", находится под видеороликом и содержит ссылку на соответствующую статью в Wikipedia. Пометка введена пока только на территории США и, как сообщают СМИ, была замечена, в частности, в случае с российскими телеканалами RT и "Россия 24", а также американской радиостанцией Radio Free Asia.

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Решение о маркировке принято на фоне дискуссий о так называемых фейковых новостях и других манипуляциях общественным мнением.

"Новости - это важная и развивающаяся сфера для нас, и мы хотим удостовериться, что правильно с ними обращаемся", - отмечает Джефф Самек.

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По его словам, нововведение стало "маленьким шагом" в направлении к большой цели, которую Youtube поставил перед собой в 2018 году, а именно - "предоставить нашим авторам, рекламодателям и зрителям больше прозрачности во всех аспектах".

Глава Youtube Сьюзен Войжитски в свою очередь отметила, что видеосервис осознает свою "ответственность в обращении с политическими вопросами, которые звучат все громче". По ее словам, содержание загружаемых на портал видео будет тщательнее проверяться.