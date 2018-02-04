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Украина и США обсудили перспективы сотрудничества разведывательных подразделений

Украина и США обсудили перспективы сотрудничества разведывательных подразделений

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В рамках рабочего визита в США Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Василий Бурба в Пентагоне встретились с директором Разведывательного Управления Минобороны США с генерал-лейтенантом Робертом Эшли. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Минобороны, передает УНН.

"Во время встречи стороны оговорили безопасность в стране и мире, а также перспективы дальнейшего сотрудничества между разведывательными подразделениями двух стран", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 февраля Министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу с главой Пентагона Джеймсом Маттис в рамках официального визита украинского министра в США.

Источник: УНН
Теги: США, Минобороны, разведка
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