Из-за непогоды на Закарпатье начали буксировать автотранспорт, а без света остались 19 населенных пунктов

УЖГОРОД-КИЕВ. 3 февраля. УНН. В результате сильных осадков в виде снега на Закарпатье обесточены 19 населенных пунктов, а на дорогах области начали буксировать автомобили. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь В ДСНС в Закарпатской области Наталия Батыр.

“По состоянию на 21.00 3 февраля спасатели отбуксировали уже 29 автомобилей, которые застряли на дорогах края. 23 случаев зафиксировали в Воловецком районе, 3 автомобиля отбуксирована техника раховских спасателей, 2 случая в Межгорском и 1 в Великоберезнянском райнах. В основном, это происходит вследствие того, что водители не заменяют вовремя резину на зимнюю и не оборудуют колеса цепями противоскольжения ... Кроме этого, непогода обесточила 14 населенных пунктов полностью (Межгорский и Воловецкий районы) и 5 ​​частично (пгт Межгорье и Хустский район)”, - рассказала Н. Батыр.

Сейчас для обеспечения проезда и предупреждения остановки движения транспорта на закарпатских дорогах в круглосуточном режиме дежурит специальная техника ДСНС. Всего от Управления ДСНС Украины в Закарпатской области привлечено 7 единиц техники и 19 человек личного состава.

В то же время, как сообщают в Управлении патрульной полиции Закарпатской области, из-за ухудшения погодных условий патрульные уже направляют тяжеловесные авто на места для отстоя вблизи стационарного поста Нижние Ворота и на Абрамски перевале.

Как ранее сообщал УНН, 3 февраля, на Закарпатье прогнозируют сильные осадки в виде сильных дождя и снегопада. В связи с этим в области объявлено штормовое предупреждение.