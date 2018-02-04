Пилот сбитого в Сирии российского самолета был бывшим украинским летчиком из Крыма

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Пилот сбитого в Сирии российского самолета Су-25 был бывшим украинским летчиком ВС ВСУ из Симферополя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское издание "Новая газета".

По данным издания, которое ссылается на собственные источники в Минобороны РФ, пилотом был майор Роман Филиппов.

Группа независимых исследователей Conflict Intelligence Team опубликовали в Telegram фото сбитого самолета и документы пилота. Среди его вещей нашли и оружие.

“Судя по отстрелянным обоймам можно предположить, что пилот отстреливался и был убит уже на земле”, — сообщили CIT.

В самом же Минобороны РФ заявили, что летчик катапультировался и “погиб в бою с повстанцами”

Как ранее сообщал УНН, в сирийской провинции Идлиб был сбит российский истребитель “Су-25”. Пилот погиб. В Минобороны РФ заявили, что, по предварительной информации, самолет был сбит из переносного зенитного-ракетного комплекса (ПЗРК). Через полтора часа ведомство заявило, что Россия нанесла ответный удар по району, откуда был сбит российский Су-25. В результате убито более 30 террористов.