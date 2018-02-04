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Делегация немецких парламентариев-правопопулистив прибыла в оккупированный Крыму

Делегация немецких парламентариев-правопопулистив прибыла в оккупированный Крыму

КИЕВ. 3 февраля. УНН. D аннексированный Россией Крым с официальным визитом прибыла делегация немецких парламентариев правопопулистской партии “Альтернатива для Германии” из трех региональных парламентов ФРГ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

Делегация будет находиться в Крыму с 3 по 9 февраля.

Депутаты заявили, что их не беспокоят угрозы Киева запретить им въезд в Украину.

“Нас это (угрозы украинской власти) нисколько не беспокоит, мы рассчитываем в будущем посетить Крым еще не раз”, — сказал журналистам в аэропорту Симферополя депутат земельного парламента Северный Рейн-Вестфалия Роге Бекамп.

Как заявил депутат парламента Берлина Уве Бронзон (Dr. Hugh Bronson MdA), парламентарии надеются, что “со временем ситуация вокруг Украины образуется и будет возможна нормальная работа с Украиной в будущем”.

Он также отметил, что поездка немецких парламентариев в Крым является “особым сигналом” о намерении сотрудничества с Россией.

Как ранее сообщал УНН, заместитель председателя Свободной демократической партии (СвДП) ФРГ Вольфганг Кубикки и сопредседатель правопопулистской “Альтернативы для Германии” (АДГ) Александр Гауланд выступили против санкций, введенных ЕС в отношении Российской Федерации. Свои точки зрения по этому поводу они изложили в совместном интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Источник: УНН
Теги: Крым, Германия
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