"Джебхат ан-Нусра" взяла на себя ответственность за сбитый Су-25 в Сирии

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Террористическая группировка "Хайет Тахрир аш-Шам" (ранее - "Джебхат ан-Нусра") взяла на себя ответственность за сбитый в Сирии российский штурмовик Су-25. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Следует отметить, что пилотом сбитого в Сирии российского самолета Су-25 был бывший украинский летчиком ВС ВСУ из Симферополя Роман Филиппов.

Как ранее сообщал УНН, в сирийской провинции Идлиб был сбит российский истребитель “Су-25”. Пилот погиб. В Минобороны РФ заявили, что, по предварительной информации, самолет был сбит из переносного зенитного-ракетного комплекса (ПЗРК). Через полтора часа ведомство заявило, что Россия нанесла ответный удар по району, откуда был сбит российский Су-25. В результате убито более 30 террористов “Фронт Ан-Нусра” (которую еще называют “Аль-Каида в Сирии”).