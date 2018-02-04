Регистрация | Вход |
USD: 27,89 0,0176  EUR: 34,84 0,1140 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 04 февраля 2018 08:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Турция возглавила ТОП-10 стран, граждане которых работали в Украине
Турция возглавила ТОП-10 стран, граждане которых работали в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

"Джебхат ан-Нусра" взяла на себя ответственность за сбитый Су-25 в Сирии

"Джебхат ан-Нусра" взяла на себя ответственность за сбитый Су-25 в Сирии

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Террористическая группировка "Хайет Тахрир аш-Шам" (ранее - "Джебхат ан-Нусра") взяла на себя ответственность за сбитый в Сирии российский штурмовик Су-25. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Следует отметить, что пилотом сбитого в Сирии российского самолета Су-25 был бывший украинский летчиком ВС ВСУ из Симферополя Роман Филиппов.

Как ранее сообщал УНН, в сирийской провинции Идлиб был сбит российский истребитель “Су-25”. Пилот погиб. В Минобороны РФ заявили, что, по предварительной информации, самолет был сбит из переносного зенитного-ракетного комплекса (ПЗРК). Через полтора часа ведомство заявило, что Россия нанесла ответный удар по району, откуда был сбит российский Су-25. В результате убито более 30 террористов “Фронт Ан-Нусра” (которую еще называют “Аль-Каида в Сирии”).

Источник: УНН
Теги: РФ, самолет, Сирия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.