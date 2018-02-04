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Украинец стал призером юниорского чемпионата Европы по биатлону

Украинец стал призером юниорского чемпионата Европы по биатлону

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В словенской Поклюке прошла спринтерская гонка у юношей в рамках открытого чемпионата Европы по биатлону среди юниоров, информирует УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Наш Богдан Цымбал закончил дистанцию ​​без промахов на двух огневых рубежах и уступил победителю россиянину Игорю Малиновском 13 секунд, завоевав бронзовую награду.

Пятеро других представителей Украины заняли с 35 по 64 места.

Отметим, что в спринте среди девушек лучший показатель из украинок имеет Анна Кривонос - 13 ступень.

Добавим также, сегодня европейское первенство среди юниоров закончится двумя гонками преследования.

Как ранее сообщал УНН, по итогам спортивного января биатлонистку Ирину Варвинец признано лучшей спортсменкой месяца в Украине.

Источник: УНН
Теги: спорт, биатлон
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