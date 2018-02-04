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Эрдоган и Макрон обсудили операцию в кантоне Африн

Эрдоган и Макрон обсудили операцию в кантоне Африн

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили в телефонном режиме турецкую военную операцию в сирийском кантоне Африн, который контролируют курды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкое информационное агентство Anadolu.

По данным источника в администрации президента, Эрдоган поделился с Макроном деталями военной операции, а также рассказал об атаках боевиков на турецкой территории.

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Лидеры страны также обсудили результаты конгресса национального диалога Сирии, который проводился в Сочи 29 и 30 января.

Как ранее сообщал УНН, количество “террористов”, уничтоженных в рамках операции “Оливковая ветвь” на северо-востоке Сирии достигло 597 человек.

Источник: УНН
Теги: Франция, Турция
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