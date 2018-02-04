Премьер-министр Японии попросит Сеул и Вашингтон после Олимпиады возобновить учения с прежней силой

КИЕВ. 4 января. УНН. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен попросить США и Республику Корея после Олимпиады в Пхенчхане восстановить военные учения, не сокращая при этом их масштабов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kyodo.

Как сообщил в воскресенье агентство Kyodo со ссылкой на источники, эту тему он намерен поднять, в частности, во время переговоров с американским вице-президентом Майклом Пенсом. Последний с официальным визитом будет в Токио с 6 по 8 февраля.

Японская сторона считает необходимым возобновление таких масштабных военных маневров, чтобы продолжать оказывать давление на КНДР и заставить ее в конце концов отказаться от своей ракетно-ядерной программы. По данным источников агентства, Япония и США сходятся во мнениях по этому вопросу, поэтому Абэ и Пенс намерены донести эту точку зрения до президента Республики Корея Мун Чжэ Ина на встрече в Пхёнчхане.

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В начале 2018 года в отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметилось потепление и стороны договорились об участии КНДР в Олимпиаде. После этого Республика Корея и США перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение в Пхеньяне.

Как ранее сообщал УНН, Южная Корея и Соединенные Штаты планируют провести свои отложенные совместные военные учения после зимних Олимпийских игр и Паралимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году.

Как опасаются местные наблюдатели, возобновление американско-южнокорейских учений может привести к провокациям со стороны Пхеньяна, как традиционно называют северокорейские ракетные и ядерные испытания. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо уже отправил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с требованием отреагировать на "опасные игры" США на Корейском полуострове, которые, по его мнению, могут привести к ядерной катастрофе мирового масштаба. Он указал в письме, в частности, на то, что Вашингтон стягивает в район Корейского полуострова вооружения, и на планы США возобновить учения, которые, по его словам, каждый раз подвергают мир и безопасность серьезную угрозу.