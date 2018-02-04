Дебютный гол Обамеянга помог "Арсеналу" разгромить "Эвертон"

КИЕВ. 4 февраля. УНН. 59306 болельщиков стали свидетелями разгромного выигрыша лондонского “Арсенала” над “Эвертоном” во встрече 26-го тура Английской Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.

Уже в дебюте “канониры” оформили значений задел. На 6 минуте прострел низом в центр штрафной от Мхитаряна трансформировался в гол Аарона Рэмзи. В течение следующих 15 минут еще два мяча побывали в сетке Пикфорда. Сначала произошел розыгрыш углового после которого Мустафе головой подрезал мяч на дальнюю штангу, а Лоран Косельни доставил “сферу” в сетку. Третье взятие ворот произошло благодаря рикошета от дальнего удара в исполнении Рэмзи.

Счет 4:0 сделал звездный новичок нападающий лондонцев Обамеянг, которого вывел на свидание с вратарем Мхитарян. Во второй части баталии команды обменяли по одному голу — за “Арсенал” хет-трик оформил Рэмзи, а в составе “ирисок” забил Кальверта-Льюин — 5:1.

Заметим, что несмотря на победу “Арсенал” с 45 очками идет на 6-й строчке чемпионата Англии. “Эвертон” с 31 пунктом идет 10-м.

Результаты других поединков выглядят так:

“Бернли” — “Манчестер Сити” 1:1;

“Борнмут” — “Сток Сити” 2:1;

“Брайтон” — “Вест Хэм” 3:1;

“Вест Бромвич” — “Саутгемптон” 2:3;

“Лестер” — “Суонси” 1:1;

“Манчестер Юнайтед” — “Хаддерсфилд” 2:0.