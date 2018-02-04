Вайнштейн не исключил подачу иска против Умы Турман

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Адвокат Харви Вайнштейна сообщил о возможной подаче иска против актрисы Умы Турман, которая раскрыла детали домоганий со стороны голливудского продюсера, передает УНН со ссылкой на издание Hollywood Reporter.

Турман в числе других актрис обвинила Вайнштейна в сексуальных домогательствах еще в конце прошлого года. В интервью газете New York Times 3 февраля она впервые раскрыла подробности происшествия между ней и продюсером четверть века назад. По словам Турман, Вайнштейн добивался ее, а позже, когда актриса вызвала его на разговор, угрожал разрушить ее карьеру.

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После выхода статьи адвокат продюсера Бенджамин Брафман заявил, что его подопечный был шокирован “ложными обвинениями со стороны Умы Турман” и рассматривает возможность обратиться в суд. При этом, по словам юриста, Вайнштейн признает, что 25 лет назад делал неподобающие поступки в отношении актрисы, однако тут же извинился перед ней.

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С начала октября 2017 его обвинили в домогательствах уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и Эшли Джадд. На волне обвинений Вайнштейн был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начала расследование. Группа женщин подала коллективный иск в нью-йоркский суд против продюсера и представителей основанной им компании.