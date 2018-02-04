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Воскресенье, 4 февраля 2018, 05:57 • Самуил Проскуряков
На сегодня установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 4 февраля 2018 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.
Национальный банк Украины по состоянию на 4 февраля установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1201.881687;
Серебро - 15.402649;
Платина - 898.711977;
Палладий - 941.721151.
По сравнению с 3 февраля, стоимость всех металлов не изменилась.
Источник: УНН
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