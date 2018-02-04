Полиция начала производство по факту смертельного ДТП в Киеве

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Столичная полиция начала уголовное производство по факту смертельного ДТП на проспекте Шухевича в Киеве, передает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook отдела коммуникации полиции Киева.

По информации полиции, 45-летний водитель автомобиля “Мерседес” двигался по встречной полосе проспекта Шухевича и по требованию сотрудников полиции не остановился.

“В дальнейшем правонарушитель столкнулся с автомобилем ”Дачия Логан“, ”Ауди“, ”Тойота“ и ”Опель“. Вследствие ДТП 50-летний водитель „Дачия“ и его 35-летняя пассажирка погибли на месте, а водителя „Ауди“, пассажирку „Опеля“ и водителя „Мерседеса“ госпитализировали в больницу”, - говорится в сообщении.

По данному факту, как отмечается, следственным управлением полиции Киева начато досудебное расследование по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушитель задержан. В полиции отметили, что фигуранту, который на момент ДТП находился в состоянии опьянения, грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Как сообщал УНН, ночью произошла смертельная ДТП на проспекте Шухевича в Киеве.