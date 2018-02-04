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Автобус с футбольной командой перевернулся во Львовской области

Автобус с футбольной командой перевернулся во Львовской области

ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 февраля. УНН. На трассе Киев-Чоп во Львовской области перевернулся автобус с любительской футбольной командой. Об этом сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Львова.

Авария произошла на участке трассы между селами Дидилов и Банюны Каменко-Бугского района, на опасном повороте.

На момент аварии в автобусе находилось двадцать футболистов. После ДТП за помощью к медикам никто не обращался.

Как сообщал УНН, в селе Голинь Кольского района Ивано-Франковской области рейсовый автобус насмерть сбил пешехода.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Львовская область, автобус
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