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В Донецкой области остановили автомобиль с фейковыми документами "ДНР"

В Донецкой области остановили автомобиль с фейковыми документами "ДНР"

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 4 февраля. УНН. На пункте пропуска "Новотроицкое" в автомобиле украинца пограничники обнаружили фейковые документы, выданные "властью" "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда ГПСУ, передает УНН.

На КПВВ "Новотроицкое" на въезд на подконтрольную украинской власти территорию по маршруту Донецк-Мариуполь прибыл гражданин Украины. При осмотре автомобиля в бардачке нашли свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное "властью" так называемой "ДНР".

Как пояснил мужчина пограничникам, граждане Украины, которые сейчас проживают на временно оккупированной территории, вынуждены получать такие "документы" из-за давления на них со стороны незаконных вооруженных формирований.

По данному факту сообщено представителей Национальной полиции.

Как сообщал УНН, авто с символикой "ЛНР" задержали в Донецкой области.

Источник: УНН
Теги: ДНР, Донецкая область, автомобиль
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