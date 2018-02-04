Javelin скоро будут в Украине - Полторак

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin скоро будут в Украине. Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак в интервью “Голосу Америки”, передает УНН.

Как отмечает издание со ссылкой на слова министра, Javelin скоро будут в Украине, и это знак и мощного сдерживания России и сигнал для стран партнеров - мощнее сотрудничать с Украиной.

"Мы сегодня об этом говорили. Мы обсуждали механизм передачи противотанковых средств. Мы обсудили и другие вопросы, связанные с подготовкой личного состава, порядка передачи. Я думаю, что решение о передаче Javelin Украины было принято очень своевременно и очень правильное", - подчеркнул он.

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С.Полторак убежден, что решение США о передаче Украине Javelin "очень мощным сигналом Украины о том, что она осталась один на один с Россией, и это сигнал для самой России, что нас поддерживает весь мир".

Кроме того, по его словам, это мощный сигнал и другим коллегам для усиления сотрудничества с Украиной.

Министр также рассказал, что идет работа над максимально эффективным механизмом передачи установок от США в Украине в том числе, чтобы беречь неприкосновенность противотанковых средств, обеспечить сохранность технологий, а также эффективной подготовки и использования расчетов, которые будут работать на тех средствах.

Как сообщал УНН, ранее Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что на сегодня в Украине еще не доставили американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.