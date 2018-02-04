Почти миллион авто на еврономерах в прошлом году было ввезено в Украину - ГФС

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Украине в течение 2017 года было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Государственной фискальной службы Украины Наталья Непряхина, передает УНН.

"В течение 2017 года в Украину было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией", - сообщила пресс-секретарь.

При этом она отметила, что на 31 января 2018 года на территории Украины в целом находилось почти 425,4 тыс. автомобилей на "евробляхах", из них с нарушением срока ("транзит" и "временный ввоз") - более 246,4 тыс. автомобилей.

Н.Непряхина также отметила, что вне закона такие авто и в своих странах. Например, в Литве, уточнила она, если отсутствует страховка и авто не проходило техосмотр, то оно автоматически снимается с регистрации.

Как сообщал УНН, в воскресенье 4 февраля несколько сотен автомобилей на еврономерах собрались на улице Крещатик в центре столицы.