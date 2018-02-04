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В результате взрыва газового баллона в Одесской области пострадали три человека

В результате взрыва газового баллона в Одесской области пострадали три человека

ОДЕССА-КИЕВ. 4 февраля. УНН. В селе Новая Дофиновка Лиманского района произошел взрыв в частном жилом доме с последующим горением. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

"На момент прибытия первого подразделения было установлено, что открытым огнем была охвачена вся крыша одноэтажного жилого дома. В результате взрыва и пожара произошло обрушение части крыши здания. Спасатели провели оперативное развертывание, организовали тушение пожара и защиту от распространения огня на соседние дома. До прибытия пожарно-спасательных подразделений бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован в реанимационное отделение Одесской областной клинической больницы хозяин дома, а также его женв и знакомый мужчины. Состояние пострадавших тяжелое", - отметили в ГСЧС.

Предполагаемая причина пожара - взрыв газового баллона.

Как сообщал УНН, полиция устанавливает причины пожара в здании венгерского культурного общества Закарпатья.

Источник: УНН
Теги: газ, Одесса, взрыв, котел
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