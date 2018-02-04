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Минобороны: один из раненых в АТО военных находится в тяжелом состоянии

Минобороны: один из раненых в АТО военных находится в тяжелом состоянии

КИЕВ. 4 февраля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО получили ранения двое украинских военных, состояние здоровья одного из них является тяжелым. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент.

"В результате вражеских обстрелов 3 февраля двое украинских военнослужащих получили ранения. Наших защитников были эвакуированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь ", - отметил он.

Д.Гуцуляк добавил, что состояние здоровья одного из раненых военных является удовлетворительным, а другого защитника - тяжелое.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л / ДНР" 5 раз нарушили режим тишины .

Источник: УНН
Теги: АТО, Минобороны, потери
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