В Египте нашли гробницу возрастом 4,4 тысячи лет

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Археологи обнаружили на плато Гиза, недалеко от Каира, уникальную гробницу возрастом 4,4 тысячи лет. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Гробницу нашли рядом с некрополем, известным как место захоронения Древнего царства.

Археологи предполагают, что она принадлежала жрицы Хетпет, которая была близка к правлению пятой династии фараонов.

Гробница изготовлена ​​из глиняных кирпичей, на ней, в частности, изображены сцены охоты и рыбалки. Эти рисунки, как отмечается, хорошо сохранились.

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Кроме того, на гробнице есть изображение двух обезьян, которые в Египте тогда были домашними животными. Одна из животных собирает фрукты, а вторая - танцует.

Как сообщал УНН, в Египте в одной из гробниц археологи нашли три новых мумии.