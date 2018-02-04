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В Египте нашли гробницу возрастом 4,4 тысячи лет

В Египте нашли гробницу возрастом 4,4 тысячи лет

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Археологи обнаружили на плато Гиза, недалеко от Каира, уникальную гробницу возрастом 4,4 тысячи лет. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Гробницу нашли рядом с некрополем, известным как место захоронения Древнего царства.

Археологи предполагают, что она принадлежала жрицы Хетпет, которая была близка к правлению пятой династии фараонов.

Гробница изготовлена ​​из глиняных кирпичей, на ней, в частности, изображены сцены охоты и рыбалки. Эти рисунки, как отмечается, хорошо сохранились.

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Кроме того, на гробнице есть изображение двух обезьян, которые в Египте тогда были домашними животными. Одна из животных собирает фрукты, а вторая - танцует.

Как сообщал УНН, в Египте в одной из гробниц археологи нашли три новых мумии.

Источник: УНН
Теги: Египет
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