Боевики увеличили обстрелы позиций ВСУ за прошедшие сутки - Минобороны

КИЕВ. 4 февраля. УНН. За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования увеличили количество обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

"Прошедшие сутки на линии соприкосновения в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей отметились увеличением количества выпущенных боевиками российских-оккупационных войск минометных снарядов в сторону защитников Украины", - подчеркнул он.

По словам Д.Гуцуляка, в среднем за 3 февраля незаконные вооруженные формирования совершили 5 прицельных обстрелов по позициям украинских военных. При этом, уточнил представитель Миноброны, боевики выпустили 58 снарядов из минометов калибров 120 и 82 мм.

В связи с этим, отметил он, украинские военные были вынуждены трижды открывать огонь из незапрещенного минскими соглашениями вооружения.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО получили ранения двое украинских военных, состояние здоровья одного из них является тяжелым.